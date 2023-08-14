"Yalı Çapkını" dizisinde senarist değişikliği

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni sezonu için geri sayım başladı. İkinci sezon çekimleri yakında başlayacak olan dizinin senaristi değişti.

"Yalı Çapkını" dizisinde senarist değişikliği

Star TV'nin gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle çok sevilen dizisi "" 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Başrollerini ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı.

"Yalı Çapkını" dizisinde senarist değişikliği - 1

Yeni sezon çekimleri çok yakında başlayacak olan "Yalı Çapkını" dizisinin senaristi değişti. Dizinin ilk sezonunu kaleme alan Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay geldi.

Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay son olarak Star TV'de geçtiğimiz sezon ekranlara veda eden “Yüzyıllık Mucize”nin ekibinde yer alıyordu.

"Yalı Çapkını" dizisinde senarist değişikliği - 2

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'na Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını sezon finalinde yaşananlar...

"Yalı Çapkını" dizisinde senarist değişikliği - 3

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Star TV dizisi Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

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