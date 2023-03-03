Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Suna'nın annesi Esme'yi canlandıran Sezin Bozacı kimdir?

Sezin Bozacı, 5 Aralık 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldiİ.T.Ü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2008 yılında Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.



Kameralar karşısın ilk kez 2012 yılında yayınlanan Oyuncu adlı sinema filmi ile geçen Sezin Bozacı asıl çıkışını Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisiyle yaptı. Seyran ve Suna'nın annesi Esme'yi canlandıran oyuncu performansıyla sosyal medyaya da zaman zaman konu oluyor.

Bozacı'yı daha önce Şeref Meselesi, İkimizin Yerine ve Aşk Ağlatır gibi yapımlarda da rol almıştı.