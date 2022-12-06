Yalı Çapkını dizisinde sürpriz ayrılık

Star'ın sevilen dizisi Yalı Çapkını, bu sezon hem ekranda aldığı reyting, hem de dijital izlenme rakamlarıyla rekor üstüne rekor kırıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolleri paylaştığı dizide Halis Ağa’nın arkadaşı Necip Usta rolüne hayat veren usta aktör Menderes Samancılar, konuk oyuncu olarak renk kattığı Yalı Çapkını’ndan ayrıldı.

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını'nda Menderes Samancılar, Halis Ağa'nın arkadaşı Necip Usta'yı canlandırıyordu. Dedesi, Ferit'i çıraklık yapması için Necip Usta'nın yanına gönderiyordu. Ancak son birkaç bölümdür usta ismin yer almaması da seyircilerin dikkatini çekmişti.

Menderes Samancılar, Halis Ağa'nın arkadaşı Necip Usta'yı canlandırıyordu.

Menderes Samancılar, konuk oyuncu olarak yer aldığı Yalı Çapkını'nda rol almayacak.

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM FRAGMANI