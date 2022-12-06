Yalı Çapkını dizisinde sürpriz ayrılık

Cuma akşamlarının rekortmeni Yalı Çapkını dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Star'ın sevilen dizisinden usta oyuncunun ayrılığı şaşırttı.

Yalı Çapkını dizisinde sürpriz ayrılık

İlişkili Haberler

Yalı Çapkını'nın Hattuç Halası Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı!

Yalı Çapkını'nın Hattuç Halası Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı!

Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna arasındaki beş fark

Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna arasındaki beş fark

Star'ın sevilen dizisi , bu sezon hem ekranda aldığı reyting, hem de dijital izlenme rakamlarıyla rekor üstüne rekor kırıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolleri paylaştığı dizide Halis Ağa’nın arkadaşı Necip Usta rolüne hayat veren usta aktör Menderes Samancılar, konuk oyuncu olarak renk kattığı Yalı Çapkını’ndan ayrıldı. 

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını'nda Menderes Samancılar, Halis Ağa'nın arkadaşı Necip Usta'yı canlandırıyordu. Dedesi, Ferit'i çıraklık yapması için Necip Usta'nın yanına gönderiyordu. Ancak son birkaç bölümdür usta ismin yer almaması da seyircilerin dikkatini çekmişti.

Yalı Çapkını dizisinde sürpriz ayrılık - 1 Menderes Samancılar, Halis Ağa'nın arkadaşı Necip Usta'yı canlandırıyordu.

Menderes Samancılar, konuk oyuncu olarak yer aldığı Yalı Çapkını'nda rol almayacak.

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM FRAGMANI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

DİZİ HABER HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...