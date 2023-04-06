Baran Bölükbaşı Yalı Çapkını dizisine Tarık rolüyle dahil oldu

Suna'nın talibi Saffet’in kardeşi olarak hikâyede boy gösterecek olan Tarık, Seyran’ın güzelliği ve asaletine hayran kalacak.



YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yalı Çapkını 26. bölümde, ortaya çıkan gerçekler ve Ferit'in Seyran'a el kaldırması damga vurdu. Yalı Çapkını son bölümde neler olduğunu öğrenmek için tıklayın.

Yalı Çapkını'nda Suna'nın talibi Saffet'i kimin canlandıracağı belli oldu Haberi Görüntüle