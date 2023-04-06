Baran Bölükbaşı Yalı Çapkını dizisine Tarık rolüyle dahil oldu

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda heyecan giderek artıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide Saffet'in kardeşi ortaya çıkacak. Tarık karakterine Baran Bölükbaşı hayat verecek.

Baran Bölükbaşı Yalı Çapkını dizisine Tarık rolüyle dahil oldu

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu , her cuma Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor.

Seyran ve Ferit'in arasının bozulduğu, ikilinin boşanmasının gündemde olduğu Yalı Çapkını'na yeni bir oyuncu dahil oldu.

Oyuncu Baran Bölükbaşı, "Yalı Çapkını"na "Tarık" rolüyle dahil oldu.

Baran Bölükbaşı Yalı Çapkını dizisine Tarık rolüyle dahil oldu - 1

Suna'nın talibi Saffet’in kardeşi olarak hikâyede boy gösterecek olan Tarık, Seyran’ın güzelliği ve asaletine hayran kalacak.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını 26. bölümde, ortaya çıkan gerçekler ve Ferit'in Seyran'a el kaldırması damga vurdu. Yalı Çapkını son bölümde neler olduğunu öğrenmek için tıklayın.

Yalı Çapkını'nda Suna'nın talibi Saffet'i kimin canlandıracağı belli oldu

Yalı Çapkını'nda Suna'nın talibi Saffet'i kimin canlandıracağı belli oldu

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