Baran Bölükbaşı Yalı Çapkını dizisine Tarık rolüyle dahil oldu

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu Yalı Çapkını, her cuma Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor.
Seyran ve Ferit'in arasının bozulduğu, ikilinin boşanmasının gündemde olduğu Yalı Çapkını'na yeni bir oyuncu dahil oldu.
Oyuncu Baran Bölükbaşı, "Yalı Çapkını"na "Tarık" rolüyle dahil oldu.
Suna'nın talibi Saffet’in kardeşi olarak hikâyede boy gösterecek olan Tarık, Seyran’ın güzelliği ve asaletine hayran kalacak.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yalı Çapkını 26. bölümde, ortaya çıkan gerçekler ve Ferit'in Seyran'a el kaldırması damga vurdu. Yalı Çapkını son bölümde neler olduğunu öğrenmek için tıklayın.