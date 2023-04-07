Yalı Çapkını dizisinin Saffet'i Ediz Akşehir kimdir?

Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Sevilen diziye katılan isimlerden biri de Ediz Akşehir oldu. Akşehir, Suna'ya talip olan Saffet'i canlandıracak. Seyran ve Ferit arasındaki gerilimin tırmanacağı dizide Saffet, Kazım ağa ve ailesine kendisini sevdirmeye çalışacak.

EDİZ AKŞEHİR KİMDİR?



2010 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvar’ından mezun olduktan sonra aynı yıl Tiyatro Anadoluda oyuncu olarak çalıştı.



İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda iki sezon oyuncu olarak yer aldı.



2014 yılından bu yana Haliç Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.