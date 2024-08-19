Yalı Çapkını dizisinin Suna'sı Beril Pozam kimdir, kaç yaşında? (Beril Pozam'ın yer aldığı diziler)

Oyuncu Beril Pozam, kariyerinin yanı sıra zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor. Yalı Çapkını dizisinin Suna'sına hayat veren Pozam, gerek karakteri gerekse performansıyla dikkat çekti. Peki, Yalı Çapkını dizisinin Suna'sı Beril Pozam kimdir, kaç yaşında?

Yalı Çapkını dizisinin Suna'sı Beril Pozam kimdir, kaç yaşında? (Beril Pozam'ın yer aldığı diziler)

1995 İstanbul doğumlu olan Beril Pozam aynı zamanda tiyatro oyuncusudur. Uzun yıllardır oyunculuk yapan Pozam, asıl çıkışını dizisiyle yaptı.

2017 yılından beri tiyatro çalışmaları yanı sıra dizilerde de oynamaktadır. 2019’da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge’si Beril Pozam, bu rolü ile tanınmıştır.

Beril Pozam, 2020 yılında Akrep, 2021’de Ada Masalı, 2022’de Baba, Yalı Çapkını dizilerinin kadrosunda yer aldı. Talento Ajansın oyuncusu olan Beril Pozam, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...