Yalı Çapkını dizisinin Tarık'ı Baran Bölükbaşı kimdir?

BARAN BÖLÜKBAŞI HAKKINDA



Baran Bölükbaşı, 1 Mayıs 1994 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. Baran Bölükbaşı, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu.



Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi’nden oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı, oyunculuk hayatına 2017 yılında Adı Efsane dizisi ile başladı.



Ardından Sevdanın Bahçesi, Servet ve Vuslat dizilerinde yer alan başarılı oyuncu Son Nefesime Kadar dizisinde Emre karakteri ile seyirci karşısına çıktı.



Kırmızı Oda dizisindeki Sadi'nin gençliğine hayat veren Baran Bölükbaşı, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.



Boks, Gitar, Bağlama, Bateri, Vokal, müzik prodüktörlüğü gibi yetenekleri olan Baran Bölükbaşı iyi derecede İngilizce biliyor.