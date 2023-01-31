Yalı Çapkını fragmanı soru işareti bıraktı: Kazım Ağa öldü mü?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ardından Kazım Ağa'nın akıbeti merak konusu oldu. Görüntüler ardından dizi takipçileri "Kazım Ağa öldü mü?" sorusuna yanıt arıyor. Cuma akşamları ekrana gelen dizinin öne çıkan karakterlerinden biri de Kazım Ağa oldu.

Yalı Çapkını fragmanı soru işareti bıraktı: Kazım Ağa öldü mü?

20. bölümüne dair ipuçları veren fragmana Kazım Ağa'nın vurulduğu anlar damga vurdu.  Dizinin son bölümünde Seyran’ın daha fazla üzülmesine dayanamayan Suna, Ferit’i Kazım Ağa’ya şikayet etmişti. Ferit ile buluşan Kazım Ağa, Serter’in adamları ile karşı karşıya gelmişti. Çıkan arbede de silahlar konuşmuş ancak kimin vurulduğu gösterilmemişti. Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanında Kazım Ağa'nın vurulduğu ortaya çıktı. 

Kazım Ağa'nın akıbeti 3 Şubat Cuma günü ekrana gelecek bölümde belli olacak. 


19. BÖLÜM KONUSU

Seyran ve Suna’nın Efe ve Defne’yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır. Serter’in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin’in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder. Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin’i yalıya getiren Ferit, Seyran’ı çok kızdırır.

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...