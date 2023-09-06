Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Dizinin yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı

Yalı Çapkını dizisinin 2. sezonu için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını'nın yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? İşte sevilen dizinin yeni sezonuyla ilgili bilgiler.



YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN?

9 Haziran akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'nın 2. sezon ilk tanıtımında; Ferit ve Seyran'ın yalı içerisindeki düğün hazırlığı heyecan yarattı.



Yayınlanan tanıtımda ise tarih bilgisine yer verilmedi. Yalı Çapkını 37. bölümüyle yakında ve her cuma izleyiciyle buluşacak.

