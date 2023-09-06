Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Dizinin yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı

Yalı Çapkını dizisinin 2. sezonu için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını'nın yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? İşte sevilen dizinin yeni sezonuyla ilgili bilgiler.
YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN?
9 Haziran akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'nın 2. sezon ilk tanıtımında; Ferit ve Seyran'ın yalı içerisindeki düğün hazırlığı heyecan yarattı.
Yayınlanan tanıtımda ise tarih bilgisine yer verilmedi. Yalı Çapkını 37. bölümüyle yakında ve her cuma izleyiciyle buluşacak.
TARO EMİR TEKİN KADRODA
Son yılların parlayan isimlerinden Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna yeni sezonda dahil olan isimlerden biri. Tekin, Halis Ağa’nın Londra’da yaşayan kızı Nükhet’in oğlu olan Kaya’ya hayat verecek.
SEZON FİNALİ KONUSU
Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur.
Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.
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