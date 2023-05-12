Yalı Çapkını neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Star TV 12 Mayıs yayın akışı

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi, 12 Mayıs akşamı 32. bölümüyle ekranlara gelecekti. Ancak son dakika gelişmesiyle Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün yayılanmayacağı belirtildi. Peki, Yalı Çapkını neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Star TV 12 Mayıs yayın akışı

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen "" dizisinin 12 Mayıs akşamı 32. bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyordu.

Fakat özel bölümüyle saat 19:00'da izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın yeni bölüm yayınlanmadı. Bu sebeple Yalı Çapkını yok mu? sorusu gündeme geldi.

So dakika gelişmesiyle Yalı Çapkını yeni bölümü, Star-NTV Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel yayını sebebiyle ertelendi.

Yalı Çapkını 32. bölümüyle 19 Mayıs Cuma akşamı Star TV'de...

Yalı Çapkını neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Star TV 12 Mayıs yayın akışı - 1

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Yalı Çapkını" dizisinin 5 Mayıs akşamı yayınlanan 31. bölümüne boşanmak üzere olan Ferit ve Seyran'ın davasının gelip çatması damga vurdu.

Yalı Çapkını'nın 32. bölümde neler olacak? Abidin'den beklenmeyen hamle

Yalı Çapkını'nın 32. bölümde neler olacak? Abidin'den beklenmeyen hamle

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