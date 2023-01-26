Yalı Çapkını Pelin (Pelo) kimdir? Buçe Buse Kahraman hakkında bilgiler

Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Pelin (Pelo) karakterine hayat veren Kahraman'ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman kimdir?

Yalı Çapkını Pelin (Pelo) kimdir? Buçe Buse Kahraman hakkında bilgiler

1 Nisan 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Buçe Buse Kahraman, ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar verdi. Üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde eğitim gördü. 2017 yılında "Kötü Çocuk" sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başladı. Daha sonra ilk projesi olan "Çarpışma" dizisinde Meltem karakterine hayat verdi.

Yalı Çapkını Pelin (Pelo) kimdir? Buçe Buse Kahraman hakkında bilgiler - 1

Yasak Elma dizisnde Lila karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, asıl çıkışını ise Star Tv ekranlarında yayınlanan dizisi ile yaptı. Kahraman, Pelin (Pelo) karakterine hayat veriyor.

Yalı Çapkını Pelin (Pelo) kimdir? Buçe Buse Kahraman hakkında bilgiler - 2

PELİN (PELO) HAKKINDA

Ferit’in sevgilisidir. Güzel sanatlar seramik bölümünde okumakta ailesinden ayrı yaşamaktadır. Ferit’in ara ara başka kızlarla da olduğunu bilir ama önemsemez. Çünkü sorun çıkarırsa Ferit’in onu terk edeceğini düşünür. Ferit’e duyduğu aşkla gururu arasında çatışma halindedir.

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