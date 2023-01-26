Yalı Çapkını Pelin (Pelo) kimdir? Buçe Buse Kahraman hakkında bilgiler

1 Nisan 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Buçe Buse Kahraman, ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar verdi. Üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde eğitim gördü. 2017 yılında "Kötü Çocuk" sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başladı. Daha sonra ilk dizi projesi olan "Çarpışma" dizisinde Meltem karakterine hayat verdi.

Yasak Elma dizisnde Lila karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, asıl çıkışını ise Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi ile yaptı. Kahraman, Pelin (Pelo) karakterine hayat veriyor.

PELİN (PELO) HAKKINDA



Ferit’in sevgilisidir. Güzel sanatlar seramik bölümünde okumakta ailesinden ayrı yaşamaktadır. Ferit’in ara ara başka kızlarla da olduğunu bilir ama önemsemez. Çünkü sorun çıkarırsa Ferit’in onu terk edeceğini düşünür. Ferit’e duyduğu aşkla gururu arasında çatışma halindedir.