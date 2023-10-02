Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in gittiği otel nerede? Yeni bölümün çekildiği otelin adı ne?

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 6 Ekim Cuma akşamı 40.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yei bölümünün bazı sahneleri istanbul dışında bir otelde çekildi. Peki Yalı Çapkını 40. bölümdeki otel nerede, adı ne? İşte ayrıntılar...

Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in gittiği otel nerede? Yeni bölümün çekildiği otelin adı ne?

Başrollerini , Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı  ikinci sezonuyla her cuma Star TV'de ekranlara gelmeye devam ediyor.

"Yalı Çapkını" dizisinin 6 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak 40. bölümündeki bazı sahneler ise İstanbul dışında çekildi.

Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in gittiği otel nerede? Yeni bölümün çekildiği otelin adı ne? - 1

Halis Ağa'nın isteğiyle Kaya, Asuman ve Suna ile birlikte Marmaris'e giden Ferit ve Seyran'ın kaldığı otelin adı merak edildi.

Yalı Çapkını 40. bölümdeki tatil sahneleri, Marmaris Hisarönü Körfezi'ndeki D Maris Bay Otel'de çekildi.

YALI ÇAPKINI 40. BÖLÜM FRAGMANI

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını'nın 29 Eylül Cuma akşamı ekrana gelen 39. bölümüne Nükhet ve Kaya'nın gelişini kabul edemeyen Ferit'in evi terk etmesi ardından Seyran'ın ailesiyle birlikte yalıya dönmesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...