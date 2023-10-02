Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in gittiği otel nerede? Yeni bölümün çekildiği otelin adı ne?

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını ikinci sezonuyla her cuma Star TV'de ekranlara gelmeye devam ediyor.



"Yalı Çapkını" dizisinin 6 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak 40. bölümündeki bazı sahneler ise İstanbul dışında çekildi.

Halis Ağa'nın isteğiyle Kaya, Asuman ve Suna ile birlikte Marmaris'e giden Ferit ve Seyran'ın kaldığı otelin adı merak edildi.



Yalı Çapkını 40. bölümdeki tatil sahneleri, Marmaris Hisarönü Körfezi'ndeki D Maris Bay Otel'de çekildi. YALI ÇAPKINI 40. BÖLÜM FRAGMANI YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Yalı Çapkını'nın 29 Eylül Cuma akşamı ekrana gelen 39. bölümüne Nükhet ve Kaya'nın gelişini kabul edemeyen Ferit'in evi terk etmesi ardından Seyran'ın ailesiyle birlikte yalıya dönmesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...