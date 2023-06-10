Yalı Çapkını sezonu zirvede kapattı

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin sezon finalinde birlikte olmak için her yolu deneyen Seyran ile Ferit'in bir kez daha kavuşamaması dikkat çekti. Sezon finaline dair tüm detaylar için tıklayın...

