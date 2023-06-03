Yalı Çapkını üç kategoride de birinci oldu

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Star’ın ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını yine reyting sıralamasında başarıya imza attı. Total’de 11,33 reyting 29,66 share, AB’de 9,81 reyting 26,86 share ve ABC1’de 10,17 reyting ve 25,58 share alarak reyting sıralamasında üç kategoride de zirveye yerleşti.



Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? "Yalı Çapkını", 2 Haziran akşamı 35. bölümüyle ekrana geldi. Diziye Seyran ile Ferit'in ayrı düşmesi damga vurdu. İşte detaylar...

