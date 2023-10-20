Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? 20 Ekim Star TV yayın akışı

İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için ülkemizde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Bu nedenle birçok dizinin yayınlarına ara verildi. 13 Ekim akşamı 41. bölümüyle izleyicilerle buluşan Yalı Çapkını dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını yeni bölüm 20 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak mı araştırılıyor.
Ancak Star TV'den yapılan açıklama ile Yalı Çapkını 42. bölümün 20 Ekim akşamı yayınlanmayacağı ortaya çıktı.
Yapılan açıklamada; "Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılar nedeniyle ilan edilen milli yas kapsamında, bu akşamı Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldık. Haftaya görüşmek üzere..." denildi.
YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisinin 42. bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.
Yalı Çapkını 42. bölüm 2. fragmanı
41. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Star TV'in cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını, 13 Ekim akşamı 41. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Diziye Ferit'in Seyran için hazırladığı sürprizin yarım kalması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını 41. bölümde yaşananlar...
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