Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? 20 Ekim Star TV yayın akışı

İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için ülkemizde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Bu nedenle birçok dizinin yayınlarına ara verildi. 13 Ekim akşamı 41. bölümüyle izleyicilerle buluşan Yalı Çapkını dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını yeni bölüm 20 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak mı araştırılıyor.