Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? 20 Ekim Star TV yayın akışı

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yalı Çapkını 20 Ekim akşamı ekranlara gelecek mi merak konusu oldu. Star TV'den gelen açıklamayla soru işaretleri yanıt bulmuş oldu. Peki Yalı Çapkını bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? 20 Ekim Star TV yayın akışı

İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için ülkemizde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Bu nedenle birçok dizinin yayınlarına ara verildi. 13 Ekim akşamı 41. bölümüyle izleyicilerle buluşan dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu.

Başrollerini ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını yeni bölüm 20 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak mı araştırılıyor.

Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? 20 Ekim Star TV yayın akışı - 1

Ancak Star TV'den yapılan açıklama ile Yalı Çapkını 42. bölümün 20 Ekim akşamı yayınlanmayacağı ortaya çıktı.

Yapılan açıklamada; "Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılar nedeniyle ilan edilen milli yas kapsamında, bu akşamı Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldık. Haftaya görüşmek üzere..." denildi.

Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? 20 Ekim Star TV yayın akışı - 2

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisinin 42. bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

Yalı Çapkını 42. bölüm 2. fragmanı

41. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Star TV'in cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını, 13 Ekim akşamı 41. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Diziye Ferit'in Seyran için hazırladığı sürprizin yarım kalması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını 41. bölümde yaşananlar...

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...