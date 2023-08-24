"Yalı Çapkını" yeni sezon çekimleri başladı

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Yalı Çapkını"nın ikinci sezonu için geri sayım başladı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" ekibi sete çıktı.

"Yalı Çapkını" yeni sezon çekimleri başladı

Başrollerini , Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı, Star TV dizisi "", 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen "Yalı Çapkını" ekibi bugün sete çıktı.

"Yalı Çapkını" yeni sezon çekimleri başladı - 1

BURCU ALPTEKİN PAYLAŞTI

Dizinin yönetmeni Burcu Alptekin, ekibiyle setten paylaştığı kareye "Yalı Çapkını kayık der" ifadelerini not düştü.

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İKİNCİ SEZON ÖNCESİ SENARİST DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan "Yalı Çapkını" dizisinde yeni sezon öncesi senarist değişikliği yaşanmış, Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay gelmişti.

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