"Yalı Çapkını" yeni sezon çekimleri başladı

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı, Star TV dizisi "Yalı Çapkını", 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı.
Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen "Yalı Çapkını" ekibi bugün sete çıktı.
BURCU ALPTEKİN PAYLAŞTI
Dizinin yönetmeni Burcu Alptekin, ekibiyle setten paylaştığı kareye "Yalı Çapkını kayık der" ifadelerini not düştü.
İKİNCİ SEZON ÖNCESİ SENARİST DEĞİŞİKLİĞİ
Öte yandan "Yalı Çapkını" dizisinde yeni sezon öncesi senarist değişikliği yaşanmış, Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay gelmişti.
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