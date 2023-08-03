Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Star TV'nin herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanmaya başladıktan kısa bir süre sonra büyük ilgi gören Yalı Çapkını'nın sezon finalinde, Ferit, Tarık tarafından vurulmuş ve izleyiciler büyük bir merak içinde kalmıştı. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?



YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN?



Star TV'nin reyting rekorları kıran dizilerinden Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı. Kısa sürede büyük ilgi gören Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor.



Yalı Çapkını yeni sezon tarihiyle alakalı henüz bir açıklama yapılmadı fakat sevilen dizinin eylül ayında ekranlara dönmesi bekleniyor.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?



Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.

Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.