Yalı Çapkını yıldızı Beril Pozam'dan 'Şanlılar' paylaşımı

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde rol alan Beril Pozam, dizideki başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan oyuncu, 3 Şubat cuma akşamı yayınlanan diziden bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu, dizide babası Kazım'ı canlandıran Diren Polatoğulları ile kardeşi Suna'ya hayat veren Afra Saraçoğlu ile birlikte yer aldığı bir sahneyi paylaştı. Oyuncu paylaşımına "Şanlılar" notunu düştü.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 3 Şubat Cuma akşamı 20. Bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı diziye; Kazım ve Ferit'in yaralanması sonrası Halis Ağa duruma el koyarken Seyran'ın Pelin'i evden kovması damga vurdu.



2022'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİ

Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen dizi, reytingleriyle de adından söz ettiriyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek oluşturulan Yalı Çapkını dizisi yeni bir başarıya imza attı.



‘Yalı Çapkını’ TİAK’ın verilerine göre “2022 En Çok İzlenen İlk 20 Dizi Film” kategorisinde Total’de ortalama 11,83 reyting ve 28,47 share alırken ABC1’de ise ortalama 11 reyting ve 25,46 share alarak reyting sıralamasında en üst sıradaki yerini aldı.

Gaziantepli Korhan Ailesi’nin direği Halis Ağa’nın torunu Ferit’i evlendirmeye karar vermesiyle gelişen olayları konu alan Yalı Çapkını, reytinglerdeki büyük başarısının yanı sıra sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

