Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den yeni kare

Cuma akşamlarına damga vuran Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, dizide Ferit Korhan'ı canlandıran Mert Ramazan Demir ile objektif karşısına geçti.
"YALI ÇAPKINI GÜNÜ"
Ünlü oyuncu, partneriyle pozuna "Yalı Çapkını günü" notunu düştü. Mert Ramazan Demir de aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
"ARKADAŞLIĞIMIZIN ETKİSİ HER SAHNEYE YANSIYOR"
Ünlü ikiliden Mert Ramazan Demir, daha önce verdikleri röportajda; dizide başrolleri paylaşmadan önce de arkadaş olduklarını söylemiş ve “Arkadaş olmamızın etkisi nerdeyse her sahneye yansıyor. Birbirimizi bu kadar iyi tanıdığımız için oyun alanlarımızı çok iyi kollayabiliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Afra Saraçoğlu ise “Mert’in de dediği gibi, birbirimizi tanıyor olmamız sahnelerin enerjisine doğrudan yansıyor. Birbirimize alışkın olduğumuz için daha rahat ve doğal bir akışla çıkarabiliyoruz sahnelerimizi” demişti.
ANNE LÜTFİYE SARAÇOĞLU ANLATTI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu, sosyal medyada bir sohbet odasına konuk olmuştu.
Kızıyla ilgili sorulara yanıt veren anne Saraçoğlu, kızı Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinde ağladığı her sahnede kendisinin de duygulandığını ve ağladığını söylemişti.