Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den yeni kare

"ARKADAŞLIĞIMIZIN ETKİSİ HER SAHNEYE YANSIYOR"

Ünlü ikiliden Mert Ramazan Demir, daha önce verdikleri röportajda; dizide başrolleri paylaşmadan önce de arkadaş olduklarını söylemiş ve “Arkadaş olmamızın etkisi nerdeyse her sahneye yansıyor. Birbirimizi bu kadar iyi tanıdığımız için oyun alanlarımızı çok iyi kollayabiliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Afra Saraçoğlu ise “Mert’in de dediği gibi, birbirimizi tanıyor olmamız sahnelerin enerjisine doğrudan yansıyor. Birbirimize alışkın olduğumuz için daha rahat ve doğal bir akışla çıkarabiliyoruz sahnelerimizi” demişti.