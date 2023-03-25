Yalı Çapkını yine zirvenin sahibi oldu

Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle Total’de cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Yalı Çapkını yine zirvenin sahibi oldu

Star’ın sevilen dizisi  25. bölümüyle Total’de birinci olarak 24 Mart Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını yine zirvenin sahibi oldu - 1

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, dün akşam 25. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye; Zerrin'in yaptığı plan sonrası Seyran'ın Ferit ile Pelin'i görmesi damga vurdu. Yalı Çapkını'nın son bölümde yaşananların özeti için tıklayın...

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