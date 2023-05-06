Yalı Çapkını zirvedeki yerini koruyor

Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle TOTAL ve ABC1 kategorilerinde Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Yalı Çapkını zirvedeki yerini koruyor

Star’ın sevilen dizisi "31. bölümüyle TOTAL ve ABC1 kategorilerinde birinci olarak 5 Mayıs Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını zirvedeki yerini koruyor - 1

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dün akşam 31. bölümüyle izleyici karşısına çıkan "Yalı Çapkını" dizisinde Seyran ve Ferit'in boşanma davasının nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu. Bölüme dair detayları öğrenmek için tıklayın...

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