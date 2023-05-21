Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fuat Korhan öldü mü? Son bölüm finali gözyaşlarına boğmuştu

Yalı Çapkını 19 Mayıs Cuma günü ekrana gelen bölümüyle yine hafızalara kazındı. Her sahnesiyle dizi takipçilerini ekrana kilitleyen Yalı Çapkını son bölüm finaline Fuat Korhan'ın kaza haberi damga vurdu. Ferit'in abi acısı ekrak karşısındakileri de derinden etkiledi. Dizideki yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler, Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanını araştırıyor.

Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fuat Korhan öldü mü? Son bölüm finali gözyaşlarına boğmuştu

""nın, 19 Mayıs akşamı yayınlanan 33. bölümüyle sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri oldu. Ferit ve Seyran'ın romantik sahneleriyle mutlu olan izleyiciler finalde ise beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı. Asuman ve Fuat trafik kazası geçirdi.

Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fuat Korhan öldü mü? Son bölüm finali gözyaşlarına boğmuştu - 1

FUAT NASIL ÖLDÜ?

Fuat ve Asuman'ın kaza yaptığı haberini alan aile üyeleri soluğu hastanede aldı. Asuman'ın kurtulduğu öğrenildi, ancak Fuat'tan beklenen iyi haber gelmedi. Fuat'ın ölüm haberi başta Ferit olmak üzere tüm aileyi gözyaşlarına boğdu. 

Böylelikle "Fuat Korhan" karakterine hayat veren Doğukan Polat, diziye veda etti.

Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fuat Korhan öldü mü? Son bölüm finali gözyaşlarına boğmuştu - 2

GÖZLER YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA

Fuat'ın ölüm haberinin tüm dengeleri değiştireceğini düşünen takipçileri Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanını bekliyor. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı kısa süre içerisinde dizinin resmi YouTube sayfası ve Startv.com.tr üzerinden paylaşılacak. 

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