Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fuat Korhan öldü mü? Son bölüm finali gözyaşlarına boğmuştu

"Yalı Çapkını"nın, 19 Mayıs akşamı yayınlanan 33. bölümüyle sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri oldu. Ferit ve Seyran'ın romantik sahneleriyle mutlu olan izleyiciler finalde ise beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı. Asuman ve Fuat trafik kazası geçirdi.

FUAT NASIL ÖLDÜ? Fuat ve Asuman'ın kaza yaptığı haberini alan aile üyeleri soluğu hastanede aldı. Asuman'ın kurtulduğu öğrenildi, ancak Fuat'tan beklenen iyi haber gelmedi. Fuat'ın ölüm haberi başta Ferit olmak üzere tüm aileyi gözyaşlarına boğdu.



Böylelikle "Fuat Korhan" karakterine hayat veren Doğukan Polat, diziye veda etti.



GÖZLER YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA Fuat'ın ölüm haberinin tüm dengeleri değiştireceğini düşünen dizi takipçileri Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanını bekliyor. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı kısa süre içerisinde dizinin resmi YouTube sayfası ve Startv.com.tr üzerinden paylaşılacak.