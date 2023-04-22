Yalı Çapkını bayramda da zirvede

Star’ın sevilen dizisi Yalı Çapkını yirmi dokuzuncu bölümüyle her üç kategoride de birinci olarak 21 Nisan Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.



Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.



Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle her cuma Star’da.