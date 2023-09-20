Yalı Çapkını'na Talih geliyor: Cemre Gümeli'nin rolü belli oldu

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, ikinci sezonuyla ekranlara geri dönen "Yalı Çapkını" dizisinin kadrosuna dahil olan Cemre Gümeli'nin rolü belli oldu.

Yalı Çapkını'na Talih geliyor: Cemre Gümeli'nin rolü belli oldu

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi , yeni bölümleriyle cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna Binnur Kaya, Taro Emir Tekin ve Cemre Gümeli'nin dahil olduğu dizide Gümeli'nin rolü belli oldu.

Geçtiğimiz sezon "Yüz Yıllık Mucize" dizisiyle yıldızı parlayan Cemre Gümeli, Yalı Çapkını'nda "Talih" karakterine hayat verecek.

Yalı Çapkını'na Talih geliyor: Cemre Gümeli'nin rolü belli oldu - 1

Ünlü isim, uğradığı saldırı nedeniyle kolunda hasar kalan Ferit’i iyileştiren fizyoterapist Talih olarak izleyiciyle buluşacak.

Yalı Çapkını'na Talih geliyor: Cemre Gümeli'nin rolü belli oldu - 2

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını'nın 15 Eylül Cuma akşamı ekranlara gelen 37. bölümüne; Seyran ile Ferit'in düğünü ve Halis Ağa'nın Nükhet'i çağırması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...