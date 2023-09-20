Yalı Çapkını'na Talih geliyor: Cemre Gümeli'nin rolü belli oldu

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna Binnur Kaya, Taro Emir Tekin ve Cemre Gümeli'nin dahil olduğu dizide Gümeli'nin rolü belli oldu.

Geçtiğimiz sezon "Yüz Yıllık Mucize" dizisiyle yıldızı parlayan Cemre Gümeli, Yalı Çapkını'nda "Talih" karakterine hayat verecek.