Yalı Çapkını kadrosuna katılan Binnur Kaya'nın rolü belli oldu: Halis Ağa'nın kızı Nükhet geliyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi, 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

İkinci sezon hazırlıkları tam gaz devam eden "Yalı Çapkını" dizisinde son olarak senarist değişikliği yaşanmış, Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay gelmişti.

