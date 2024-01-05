Yalı Çapkını'na yeni oyuncu: Nevra geliyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Star TV'nin sevilen dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı.

Yalı Çapkını'na yeni oyuncu: Nevra geliyor

Star TV'nin sevilen dizisi , yeni bölümleriyle cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna Binnur Kaya, Taro Emir Tekin ve Turgut Tunçalp'in katıldığı diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

Yalı Çapkını'nın kadrosuna son olarak Betül Aktel katıldı. 53. bölümde izleyiciyle buluşacak olan Aktel, dizide Ferit'in karşısına çıkacak olan "Nevra" karakterine hayat verecek.

Yalı Çapkını'na yeni oyuncu: Nevra geliyor - 1

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını'nın 29 Aralık Cuma akşamı yayınlanan 52. bölümüne; Seyran'ın açıklamaları sonrası Korhan Ailesi'nin çöküşü ve Ferit'in eşine kurduğu kumpas damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'na yeni oyuncu: Nevra geliyor - 2

YALI ÇAPKINI 53. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni tanıtımda; Ferit'in kendisine kurduğu kumpasa şoke olan Seyran ne yaparlarsa yapsınlar yükseleceğini "Elinizden geleni ardınıza koymayın Ferit!" sözleriyle dile getirirken; Sacide'nin yalıya gelmesi dikkat çekti. Yalı Çakını 53. bölümüyle 12 Ocak Cuma akşamı Star'da...

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