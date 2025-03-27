Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran’ın kızları Duru’yu canlandıran isim belli oldu

Yalı Çapkın dizisinin yeni bölüm fragmanlarına dizinin yeni çocuk oyuncusu damga vurdu. Dizide Ferit ve Seyran’ın kızları Duru’ya 5 yaşındaki Sara Yılmaz hayat veriyor. Yılmaz’ın çekimlerde çok mutlu çalıştığı Afra Saraçoğlu’na benzerliği dikkat çekti. Yılmaz, Afra Saraçoğlu'yla objektif karşısına geçti.

SARA YILMAZ KİMDİR?



Sara Yılmaz, 2020 doğumludur. 2025 yılı itibari ile 5 yaşının içinde olan çocuk oyuncu okul öncesi eğitimine devam etmektedir. Ailesinin yönlendirmesi ile beraber oyunculuk hayatına atılan Yılmaz, reklam projelerinde yer almıştı.