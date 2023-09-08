Yalı Çapkını'nda Ferit'in doktorunu canlandıracak isim belli oldu

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezon çekimleri devam ediyor. Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'in kadrosuna dahil olduğu Yalı Çapkını'nda Ferit'in doktorunu canlandıracak isim belli oldu.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in doktorunu canlandıracak isim belli oldu

Star TV’nin çok sevilen dizisi , 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay’ın kaleme aldığı Yalı Çapkını'nın ikinci sezon çekimleri sürüyor.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in doktorunu canlandıracak isim belli oldu - 1

İŞTE FERİT KORHAN'IN DOKTORU

Yeni sezonun ilk bölümlerinde sezon finalinde vurulan Ferit’in yaşam mücadelesi ekrana gelirken hastane sahnelerinde "Profesör Ahmet Güneyer"e hayat verecek isim belli oldu.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in doktoruna; daha önce "Yarım Elma", "Cam Tavanlar", "Bir Dilim Aşk" gibi yapımlarda rol alan Mehmet Bilge Aslan hayat verecek.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in doktorunu canlandıracak isim belli oldu - 2

YENİ SEZONDAN İLK TANITIM

Öte yandan Yalı Çapkını'nın yeni sezon ilk tanıtımında; Ferit ve Seyran'ın evlilik hazırlığı yapması dikkat çekti.

Yalı Çapkını yeni sezonuyla çok yakında Star'da...

Yalı Çapkını'nda Ferit'in doktorunu canlandıracak isim belli oldu - 3

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'na Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını sezon finalinde yaşananlar...

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