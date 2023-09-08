Yalı Çapkını'nda Ferit'in doktorunu canlandıracak isim belli oldu

İŞTE FERİT KORHAN'IN DOKTORU

Yeni sezonun ilk bölümlerinde sezon finalinde vurulan Ferit’in yaşam mücadelesi ekrana gelirken hastane sahnelerinde "Profesör Ahmet Güneyer"e hayat verecek isim belli oldu.



Yalı Çapkını'nda Ferit'in doktoruna; daha önce "Yarım Elma", "Cam Tavanlar", "Bir Dilim Aşk" gibi yapımlarda rol alan Mehmet Bilge Aslan hayat verecek.