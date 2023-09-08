Yalı Çapkını'nda Ferit'in doktorunu canlandıracak isim belli oldu

Star TV’nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay’ın kaleme aldığı Yalı Çapkını'nın ikinci sezon çekimleri sürüyor.
İŞTE FERİT KORHAN'IN DOKTORU
Yeni sezonun ilk bölümlerinde sezon finalinde vurulan Ferit’in yaşam mücadelesi ekrana gelirken hastane sahnelerinde "Profesör Ahmet Güneyer"e hayat verecek isim belli oldu.
Yalı Çapkını'nda Ferit'in doktoruna; daha önce "Yarım Elma", "Cam Tavanlar", "Bir Dilim Aşk" gibi yapımlarda rol alan Mehmet Bilge Aslan hayat verecek.
YENİ SEZONDAN İLK TANITIM
Öte yandan Yalı Çapkını'nın yeni sezon ilk tanıtımında; Ferit ve Seyran'ın evlilik hazırlığı yapması dikkat çekti.
Yalı Çapkını yeni sezonuyla çok yakında Star'da...
YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'na Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını sezon finalinde yaşananlar...
- Etiketler :
- Haberler -
- Afra Saraçoğlu
- Yaşam
- N-Life Dizi
- Televizyon
- Dizi Haber
- N-Life Magazin
- Yalı Çapkını
- Star Tv
- Dizi
- Mert Ramazan Demir