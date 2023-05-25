Yalı Çapkını'nda Fuat öldü mü? Doğukan Polat kimdir, diziden ayrıldı mı?

Yalı Çapkını dizisinin 19 Mayıs tarihli bölümünde; Seyran, Suna, Abidin ve Ferit düğünden kaçtı, bir süre konağa gidemeyecek olan dörtlü bir kamp alanına sığındı.



Tüm yaşananlara rağmen Ferit'e destek olmak isteyen Fuat eşi Asuman ile birlikte bir çanta dolusu parayla kardeşine yardıma gitti.

Asuman ve Fuat, dörtlünün yanından ayrılınca trafik kazası geçirdi. Kamp yerinden ayrılan Ferit, Seyran, Suna ve Abidin'den Abidin, telefonunu açtı.



Fuat ve Asuman'ın kaza yaptığı haberini alan Korhan ailesi soluğu hastanede aldı. Asuman'ın kurtulduğu öğrenildi, ancak Fuat'tan beklenen iyi haber gelmedi. Fuat'ın ölüm haberi başta Ferit olmak üzere tüm aileyi gözyaşlarına boğdu.

DOĞUKAN POLAT DİZİYE VEDA ETTİ



Böylelikle "Fuat Korhan" karakterine hayat veren Doğukan Polat, diziye veda etti.

