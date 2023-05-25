Yalı Çapkını'nda Fuat öldü mü? Doğukan Polat kimdir, diziden ayrıldı mı?

Yalı Çapkını dizisinin 19 Mayıs tarihli bölümünde; Seyran, Suna, Abidin ve Ferit düğünden kaçtı, bir süre konağa gidemeyecek olan dörtlü bir kamp alanına sığındı.
Tüm yaşananlara rağmen Ferit'e destek olmak isteyen Fuat eşi Asuman ile birlikte bir çanta dolusu parayla kardeşine yardıma gitti.
Asuman ve Fuat, dörtlünün yanından ayrılınca trafik kazası geçirdi. Kamp yerinden ayrılan Ferit, Seyran, Suna ve Abidin'den Abidin, telefonunu açtı.
Fuat ve Asuman'ın kaza yaptığı haberini alan Korhan ailesi soluğu hastanede aldı. Asuman'ın kurtulduğu öğrenildi, ancak Fuat'tan beklenen iyi haber gelmedi. Fuat'ın ölüm haberi başta Ferit olmak üzere tüm aileyi gözyaşlarına boğdu.
DOĞUKAN POLAT DİZİYE VEDA ETTİ
Böylelikle "Fuat Korhan" karakterine hayat veren Doğukan Polat, diziye veda etti.
DOĞUKAN POLAT KİMDİR?
Doğukan Polat 5 Haziran 1990 tarihinde Üsküdar'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümü ile Anadolu üniversitesi sosyoloji bölümünü okudu ve mezun oldu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde ve Akademi 35 Buçuk'da oyunculuk eğitimi aldı.
İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Kapalı Çarşı dizisi ile yaşayan Doğukan Polat ardından; Kadim Dostum, Kurtlar Vadisi Pusu, Yağmurdan Kaçarken, Canımın İçi, Şahin ve Çetesi, Mucize, Nefes Vatan Sağolsun, Hükümet Kadın 2, Çanakkale 1915, Türk Pasaportu ve Kaybedenler Kulübü gibi yapımlarda rol aldı.
Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Yahya karakteriyle çıkış yapan Doğukan Polat, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Fuat karakterine hayat veriyor.