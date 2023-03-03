Yalı Çapkını'nda Pelin'in (Pelo) annesi Zerrin'i canlandıran Toprak Sağlam kimdir?

Star TV'nin gerek oyuncuları gerek hikayesiyle cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını'na yeni bir isim dahil oldu. Son olarak Cenan Çamyurdu ve Uğur Demirpehlivan'ın kadrosuna dahil olduğu diziye Toprak Sağlam katıldı. Peki, Yalı Çapkını'nda Pelin'in (Pelo) annesi Toprak Sağlam kimdir?

Yalı Çapkını'nda Pelin'in (Pelo) annesi Zerrin'i canlandıran Toprak Sağlam kimdir?

Toprak Sağlam 9 Ekim 1985'te İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında 'İlk Göz Ağrısı' dizisiyle gerçekleştiren Toprak Sağlam, 'Kuzey Rüzgarı', 'Böyle Bitmesin', 'Lokman İlyas', 'Bodrum Masalı', 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi', 'Güvercin', 'Şeref Sözü', 'Elkızı' gibi yapımlarda rol aldı.

11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.


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