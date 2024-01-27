Yalı Çapkını'nda Serter geri dönüyor

Cuma akşamları Star ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını her bölümüyle çok konuşulmaya devam ediyor.
SERTER GELİYOR
2 Şubat Cuma akşamı 56. bölümüyle ekrana gelecek diziye Tufan Gökpınar'ın hayat verdiği "Serter" karakterinin geri döneceği ortaya çıktı.
Pelin'in peşine düşen Serter'in İstanbul'a gelişiyle; "Pelin'in bebeğinin babası kim?" sorusu gündeme gelecek.
Öte yandan Yalı Çapkını ilk sezonda Serter, Pelin'in Ferit ile ayrı olduğu dönemde hayatına girmişti. Ancak daha sonra Pelin'in kendisiyle aynı anda Ferit ile görüşmesine tahammül edemeyen ve Pelin'in evini darmadağın eden Serter, Halis Ağa'nın müdahalesiyle ortadan kaybolmuştu.
TUFAN GÖKPINAR KİMDİR?
Hayat verdiği Serter karakteri ile kısa sürede seyircinin dikkatini çeken Tufan Gökpınar, daha önce "Bir Küçük Gün Işığı" ve "Rabia: Sonu Buysa" gibi projelerde yer aldı. Model olmaya 2016 yılında karar veren Gökpınar, 2022'de Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında 2. oldu. Ünlü isim, bir süredir Survivor 2023 sezonunda yarışan Başak Şahin ile aşk yaşıyor.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yalı Çapkını'nın 26 Ocak Cuma akşamı yayınlanan 55. bölümüne; Seyran'ın babasını öldürtmeye çalışan Orhan'ı Ferit'e rağmen yakalatması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar....
YALI ÇAPKINI 56. BÖLÜM FRAGMANI
Yeni bölüm ardından yayınlanan Yalı Çapkını 56. bölüm fragmanında ise Halis Korhan'ın oğlu Orhan'a yardım etmek istememesi ve Zerrin'in kızı Pelin'e "Kim bebeğin babası?" diye sorması dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 2 Şubat akşamı Star'da...
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