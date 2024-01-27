Yalı Çapkını'nda Serter geri dönüyor

TUFAN GÖKPINAR KİMDİR?



Hayat verdiği Serter karakteri ile kısa sürede seyircinin dikkatini çeken Tufan Gökpınar, daha önce "Bir Küçük Gün Işığı" ve "Rabia: Sonu Buysa" gibi projelerde yer aldı. Model olmaya 2016 yılında karar veren Gökpınar, 2022'de Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında 2. oldu. Ünlü isim, bir süredir Survivor 2023 sezonunda yarışan Başak Şahin ile aşk yaşıyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Yalı Çapkını'nın 26 Ocak Cuma akşamı yayınlanan 55. bölümüne; Seyran'ın babasını öldürtmeye çalışan Orhan'ı Ferit'e rağmen yakalatması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar.... YALI ÇAPKINI 56. BÖLÜM FRAGMANI



Yeni bölüm ardından yayınlanan Yalı Çapkını 56. bölüm fragmanında ise Halis Korhan'ın oğlu Orhan'a yardım etmek istememesi ve Zerrin'in kızı Pelin'e "Kim bebeğin babası?" diye sorması dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 2 Şubat akşamı Star'da...