Yalı Çapkını'nda Suna'nın talibi Saffet'i kimin canlandıracağı belli oldu

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, her cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 24 Mart Cuma akşamı 25. bölümü yayınlanacak olan dizide; İfakat, Suna'ya Saffet adında bir talip buluyor.



Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide, Saffet’e Ediz Akşehir hayat verecek.



Seyran ve Ferit arasındaki gerilimin tırmanacağı dizide Saffet, Kazım ağa ve ailesine kendisini sevdirmeye çalışacak.

EDİZ AKŞEHİR KİMDİR?



2010 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Ediz Akşehir, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda iki sezon oyuncu olarak yer aldı. Ünlü isim, Haliç Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak da çalıştı. Yalı Çapkını'nın 25. bölümde neler olacak? İfakat, Suna’ya talip buluyor Haberi Görüntüle