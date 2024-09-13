Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil kimdir?

17 Nisan 1986'da İstanbul'da doğan Pelin Akil, İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğa "Arka Sıradakiler" dizisiyle adım atan Akil, daha sonra "Seksenler", "Suskunlar", "Kızıl Elma", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi projelerde yer aldı. Fox TV de yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadı, TRT 1 de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil, 2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu.



2016’da kendisi gibi oyucu Anıl Altan ile dünyaevine giren Akil'in Alin ve Lina adında ikiz kızları bulunuyor.