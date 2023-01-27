Yalı Çapkını'nın Efe'si Fırat Çelik kimdir?

Sinema ve tiyatro oyuncusu Fırat Çelik, 25 Mart 1981 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. İki yaşındayken Türkiye’ye dönmeye karar veren ailesiyle birlikte dokuz yaşına kadar Tunceli’de yaşadı.Tunceli’de altı yıl yaşadıktan sonra ailesi ile beraber Paris’e yerleşmeye karar verdiler. Doksanlı yıllarda göç ettikleri Fransa’da eğitim gören Fırat Çelik, Paris’in banliyösü Champigny-sur-Marne’da Louise Michel Ortaokulu’ndan sonra Langevin Wallon Lisesi’nde ekonomi ve idari bilimler okudu. 19 yaşında babasına yardım etmek için çalışma kararı veren Fırat Çelik, Paris’e taşındı ve burada pek çok işin yanında mankenlik de yapmaya başladı.



Çevresinden tiyatro oyunculuğu yapması için destek gören Fırat Çelik girdiği bir oyuncu seçiminde Moliere’in Cimri oyunundan bir monolog canlandırdı. Raymond Acquaviva Fırat Çelik’i kendi okuluna girmeye ikna etti ve böylece Sudden Theatre’ın atölyelerine katıldı. Bir yıl kadar bu atölyelerde eğitim gördü.

OYUNCULUK KARİYERİ HAKKINDA



Fırat Çelik’in profesyonel tiyatro kariyeri 2006 yılında yönetmen Thierry Harcourt ile yollarının kesişmesiyle başladı. Harcourt’un sahneye koyduğu, Anthony Burgess’in romanından uyarlanan Otomatik Portakal oyununda Fred rolünü üstlenen Çelik; 2007’de Comédie de Paris tiyatrosu ekibine katılarak Jean-Georges Tharaud tarafından sahneye koyulan Effets Secondaires oyununda Kevin rolünü canlandırdı. Bu sırada pek çok kısa filmde oynayan Fırat Çelik Johann Bertelli’nin yazıp yönettiği Lignes isimli kısa filmde de başrol oynadı.



Fırat Çelik ilk uzun metraj sinema filmini 2009 yılında yönetmen Philippe Lioret’nin Welcome filmiyle gerçekleştirdi. Vincent Lindon’un başrolünde oynadığı filmde küçük bir rol üstlendi. Berlin’de dünya prömiyeri yapılan film aynı yıl İstanbul Film Festivali’nin de açılış filmi olarak seçildi. Bu vesileyle hayatında ilk defa İstanbul’a gelen Fırat Çelik gelişinin hemen ardından teklifleri değerlendirerek birkaç ay sonra Türk televizyonları için çekilen Kış Masalı dizisinde başrol oynadı. Geniş kitleler tarafından tanınması ise Ay Yapım’ın yapımcılığında gerçekleşen Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli dizi sayesinde oldu. Sonrasında yine Ay Yapım imzalı 20 Dakika adlı polisiye dizisinde rol alan Fırat Çelik 2014 yılında Böcek Yapım ve Warner Bross Almanya ortak yapımı 8 Saniye adlı sinema filminde oynadı.