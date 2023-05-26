Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat'tan setteki cenaze sahnesine lokma

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi her cuma Star TV'de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan 33. bölümde Abidin ve Ferit'in Suna ve Seyran'ı kaçırması herkesi mutlu ederken, onlara yardıma giden Fuat ve Asuman, dönüş yolunda kaza geçirmişti.

Böylelikle Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat, diziye veda etmişti. Polat, kendi canlandırdığı karakterin cenaze sahnesi için ekip arkadaşlarına jest yaptı.