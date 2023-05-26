Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat'tan setteki cenaze sahnesine lokma

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nda "Fuat Korhan" karakterine hayat veren Doğukan Polat, dizinin 33. bölümünde trafik kazası geçirerek yapıma veda etmişti. Polat, dizide kendi cenaze sahneleri çekilirken ekip arkadaşlarına hayır lokması gönderdi.

Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat'tan setteki cenaze sahnesine lokma

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "" dizisi her cuma Star TV'de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan 33. bölümde Abidin ve Ferit'in Suna ve Seyran'ı kaçırması herkesi mutlu ederken, onlara yardıma giden Fuat ve Asuman, dönüş yolunda kaza geçirmişti.

Böylelikle Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat, diziye veda etmişti. Polat, kendi canlandırdığı karakterin cenaze sahnesi için ekip arkadaşlarına jest yaptı.

Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat'tan setteki cenaze sahnesine lokma - 1

"KENDİ CENAZESİNE LOKMA GÖNDEREN İLK KİŞİ"

Doğukan Polat, cenaze ve hayır işleri için lokma döken bir firmayla anlaşarak kendi cenazesine lokma gönderdi.

Ekip arkadaşları ise “Doğukan, kendi cenazesine lokma gönderen ilk kişi oldu” ifadelerini kullandı.

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