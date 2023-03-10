Yalı Çapkını'nın Fuat'ı (Ferit'in abisi) Doğukan Polat kimdir?

Doğukan Polat 5 Haziran 1990 tarihinde Üsküdar'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümü ile Anadolu üniversitesi sosyoloji bölümünü okudu ve mezun oldu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde ve Akademi 35 Buçuk'da oyunculuk eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Kapalı Çarşı dizisi ile yaşayan Doğukan Polat ardından; Kadim Dostum, Kurtlar Vadisi Pusu, Yağmurdan Kaçarken, Canımın İçi, Şahin ve Çetesi, Mucize, Nefes Vatan Sağolsun, Hükümet Kadın 2, Çanakkale 1915, Türk Pasaportu ve Kaybedenler Kulübü gibi yapımlarda rol aldı.



Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Yahya karakteriyle çıkış yapan Doğukan Polat, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Fuat karakterine hayat veriyor.