Yan Oda'nın İdil'i İrem Kübra Bakırtaş kimdir?

İrem Kübra Bakırtaş 1 Ocak 2000 İstanbul doğumlu. İlk oyunculuk deneyimini 2020 yılında Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye’nin çocukluğunu canlandırarak yaşamış, dizide Genç Safiye karakterini canlandırmıştır.



İDİL KARAKTERİ



Taylan'ın kuzeni, Selim ve Pervin'in kızıdır. İdil küçüklüğünden beri annesinin kısıtlamalarıyla büyümüş, annesinden istediği sevgiyi alamamıştır. Belli etmese de kilolarıyla alakalı eleştiriler ruhunda derin yaralar açmaktadır