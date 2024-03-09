Yan Oda'nın Şelale'si Derya Pınar Ak kimdir?

Derya Pınar Ak yeni projesiyle gündem oldu. Daha önce birçok ekran projesinde yer alan Ak, Yan Oda dizisinde Cevale'nin torunu, Sevgi'nin kızı Şelale karakterine hayat veriyor. Peki, Yan Oda'nın Şelale'si Derya Pınar Ak kimdir?

Yan Oda'nın Şelale'si Derya Pınar Ak kimdir?

Derya Pınar Ak, 7 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ak, oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ceylan Özgün Çelik’in imza attığı Cadı Üçlemesi adlı projede yer alarak başladı.

2020’de Hükümsüz adlı dizide İnci Sefer rolüne seçilen Derya Pınar Ak, 2021’de ise Uzak Şehrin Masalı adlı dizide Nisa Tekçe rolüne hayat verdi. 2022 yılında Sevmek Zamanı adlı dizide Çiğdem rolü ile seyirci karşısına çıkan Ak, dijital platform dizisi Prens’te (2021-2022) Prenses Hasharia rolü ile izleyici karşısına çıktı. Kar ve Ayı (2022) filminde ise başrol İmre’ye hayat verdi. 2023 yapımı Adım Farah adlı dizide Gönül Koşaner karakterini canlandırdı.

ŞELALE KARAKTERİ

Cevale'nin torunu, Sevgi'nin kızıdır. Hastalık hastası anneannesi, sosyal fobisi olan teyzesi ve otoriter, baskıcı, şekilci annesi sebebiyle zor bir çocukluk geçirmiştir.

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