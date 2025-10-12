"Yan Yana" filminden ilk görüntüler paylaşıldı: Ne zaman vizyona girecek?

Türkiye’nin ilk IMAX filmi olma özelliğini taşıyan "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana", filminden ilk görüntüler geldi. Yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği film, hem dostluk temasını mizahla harmanlayan filmin fragmanı paylaşıldı. Mert Baykal’ın yönetmenliğinde şekillenen "Yan Yana", dostluk, yalnızlık ve hayatın anlamına dair içten bir hikayeyi eğlenceli bir tonda anlatan "Yan Yana"filmi 14 Kasım’da vizyonda olacak.

YAN YANA FİLMİ KONUSU

Yeni fragmanda, Refik (Haluk Bilginer) ile Ferruh (Feyyaz Yiğit)’un ilk kez bir araya geldiği sahneler dikkat çekiyor. İkilinin zıt ama içten dostluğunu merkezine alan bu görüntüler, hem kahkaha hem de duygusal bir bağ vadediyor. Ayrıca Bige Önal ve Hatice Aslan’ın hayat verdiği karakterlerin Ferruh’la yaşadığı sıra dışı anlar, filmin enerjik ve absürt mizah tonunu öne çıkarıyor.