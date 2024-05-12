Yargı dizisi ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Final tarihi belli oldu

Üç sezondur ekrana gelen dizi Yargı’nın büyük final gecesine ilişkin detaylar belli oldu. Bir intikam öyküsü olarak başlayan yapım, 26 Mayıs Pazar günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan seyircili gösterimle final yapacak.





YARGI KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Yargı dizisi 95. bölümüyle ekran macerasını noktalamış olacak.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.