Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizinin Senaristi Sema Ergenekon'dan yeni sezonla ilgili iddialara yanıt

Ekran macerasına 3.sezonuyla devam edecek olan Yargı'nın yeni sezon tarihi için geri sayım sürerken tarihle ilgili farklı iddialar gündeme gelmişti. Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon, dizinin yeni sezonunun kasım ayında başlayacağı söylentilerine son noktayı koydu.

İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU Sosyal medya hesabından Yargı dizisini etiketleyen Ergenekon; "Ay ne Kasım'ı delirmeyin. Eylülde birlikteyiz." ifadelerini kullandı. Kasım ayında başlayacağı konuşulan dizi, eylül ayında ekranda olacak.