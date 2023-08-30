Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizinin Senaristi Sema Ergenekon'dan yeni sezonla ilgili iddialara yanıt

Sezon finaliyle hafızalara kazınan Yargı'nın yeni sezon tarihiyle ilgili farklı iddialar ortaya atılmıştı. Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon, dizinin yeni sezon tarihiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu. Peki, Yargı 'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizinin Senaristi Sema Ergenekon'dan yeni sezonla ilgili iddialara yanıt

Ekran macerasına 3.sezonuyla devam edecek olan Yargı'nın yeni sezon tarihi için geri sayım sürerken tarihle ilgili farklı iddialar gündeme gelmişti. Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon, dizinin yeni sezonunun kasım ayında başlayacağı söylentilerine son noktayı koydu.

Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizinin Senaristi Sema Ergenekon'dan yeni sezonla ilgili iddialara yanıt - 1

İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

Sosyal medya hesabından Yargı dizisini etiketleyen Ergenekon; "Ay ne Kasım'ı delirmeyin. Eylülde birlikteyiz." ifadelerini kullandı. Kasım ayında başlayacağı konuşulan dizi, eylül ayında ekranda olacak. 

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