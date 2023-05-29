Yasak Elma bu akşam yok mu, final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Yasak Elma, 177. bölümüyle altı sezonluk macerasını sonlandıracak. Yasak Elma dizisinin 6 yıllık macerası 29 Mayıs Pazar günü son bulacaktı ama büyük final yayını ertelendi.
3 İSİM KONUK OLACAK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin büyük finaline “Nazım” rolüyle konuk olacak İsmail Demirci’nin yanı sıra 3 konuk oyuncu daha rol aldı.
Ünlü manken Buse İskenderoğlu Nazım’ın nişanlısı Ahu’yu canlandırırken Batuhan Aydar ünlü bir playboy olan “Burak Abacı”ya hayat verdi.