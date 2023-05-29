Yasak Elma bu akşam yok mu, final bölümü ne zaman yayınlanacak?

3 İSİM KONUK OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin büyük finaline “Nazım” rolüyle konuk olacak İsmail Demirci’nin yanı sıra 3 konuk oyuncu daha rol aldı.



Ünlü manken Buse İskenderoğlu Nazım’ın nişanlısı Ahu’yu canlandırırken Batuhan Aydar ünlü bir playboy olan “Burak Abacı”ya hayat verdi.