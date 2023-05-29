Yasak Elma bu akşam yok mu, final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Yasak Elma'nın final fragmanı yayınlanmış, dizi takipçileri final bölümünde yaşanacaklara kilitlenmişti. Ancak Yasak Elma'nın yayın saatinde İstanbul'un fethinin anlatıldığı bir Türk filmi yer alıyor. Peki, Yasak Elma bu akşam yok mu, final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma bu akşam yok mu, final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Yasak Elma, 177. bölümüyle altı sezonluk macerasını sonlandıracak. Yasak Elma dizisinin 6 yıllık macerası 29 Mayıs Pazar günü son bulacaktı ama büyük final yayını ertelendi.

Yasak Elma bu akşam yok mu, final bölümü ne zaman yayınlanacak? - 1

3 İSİM KONUK OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin büyük finaline “Nazım” rolüyle konuk olacak İsmail Demirci’nin yanı sıra 3 konuk oyuncu daha rol aldı.

Ünlü manken Buse İskenderoğlu Nazım’ın nişanlısı Ahu’yu canlandırırken Batuhan Aydar ünlü bir playboy olan “Burak Abacı”ya hayat verdi.

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