Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

"Mandıra Filozofu" filmleri ile dikkati çeken Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı "Yaşamak Güzel Şey" filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor.



Tahir Çonka'nın yapımcılığında beyaz perdeye taşınan filmde Saçıntı'nın yanı sıra Yasemin Çonka, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Merve Hazer, Renan Bilek, Reha Özcan, Onur Dilber, Bahar Süer ve Seyithan Özdemir gibi isimler rol aldı.



KONUSU VE ÇEKİM YERİ Komedi ve dram türündeki film, hayat şartlarına boyun eğen pısırık bir adamın, başına gelen talihsiz bir olayla hayatın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor. Yaşamak Güzel Şey filminin çekimleri İstanbul'da Atatürk Arboretumu'nda (Ağaç Müzesi) gerçekleştirildi.