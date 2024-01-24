Yemekteyiz Dış Ses Gürbüz (Aydoğan Temel) kimdir?

Zuhal Topal'la Sofrada programının dış sesi zaman zaman izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Mikser" ve "Gürbüz" isimleriyle anılan dış sesi Aydoğan Temel seslendiriyor. Peki, Yemekteyiz Dış Ses Gürbüz (Aydoğan Temel) kimdir?

Yemekteyiz Dış Ses Gürbüz (Aydoğan Temel) kimdir?

Tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra tiyatro sanatçısı Zekai Müftüoğlu'nun yönlendirmesiyle dublaja profesyonel anlamda adım attı. Sektöre ilk başladığı yıllarda TRT'ye ve Yeşilçam sinemasına iş yaptı. 1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmlerinde dublaj ve yönetmenliği yapmaktadır.

John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey ve Gerard Depardeiu'nun sesi Aydoğan Temel, genellikle kötü, komik, sorunlu adamları seslendirmektedir. 

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