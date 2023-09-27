Yemekteyiz yarışmacısı Özlem Karabuya kimdir? (Evleneceksen Gel programıyla tanınmıştı)

Evleneceksen Gel programıyla tanınan Özlem Karabuya, yıllar sonra Yemekteyiz yarışmasıyla gündeme geldi. Program izleyicileri Özlem Karabuya'nın hayatıyla ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Yemekteyiz yarışmacısı Özlem Karabuya kimdir?

Yemekteyiz yarışmacısı Özlem Karabuya kimdir? (Evleneceksen Gel programıyla tanınmıştı)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından biri de Özlem Karabuya oldu. İddialı çıkışlarıyla gündem olan Özlem Karabuya'nın daha önce Evleneceksen Gel'e katıldığı ortaya çıktı. Karabuya, "Yemek konusunda iddialıyım. Bence birincilik benim olacak." sözleriyle iddiasını ortaya koydu. 

ÖZLEM KARABUYA KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Özlem Karabuya, 1986 yılında doğdu. Aslen Erzurumlu olan ve bir süre mankenlik yapan Özlem, İstanbul'da yaşıyor. 

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