Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.



2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.



8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

Survivor yarışmasıyla adını geniş bir kitleye duyuran Yiğit Poyraz, bir süredir Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile birlikte. Aşklarını dolu dizgin sürdüren çift, sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor.