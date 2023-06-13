Yılın flaş dizisi Ömer sezon finaliyle zirvede

Star’ın ilgiyle izlenen dizisi "Ömer", reyting sıralamasında AB ve ABC1 kategorilerinde birinci oldu. "Ömer", AB’de 6,49 reyting 18,77 share, ABC1’de ise 6,11 reyting ve 16,35 share alarak sezonu zirvede kapattı.



Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlandığı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven, Melike Güner, Simay Barlas, Tayanç Ayaydın yer alıyor.



Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği "Ömer"in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" Haberi Görüntüle