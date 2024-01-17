Yıllar önce oğluyla birlikte kaybolmuştu: Zekiye Merve Yıldırım bulundu mu?

ZEKİYE YILDIRIM'IN KAYBIYLA İLGİLİ İDDİALAR

Canlı yayınına bağlanan Zekiye Yıldırım'ın arkadaşı ise "Zekiye kuaför değildi. Masaj salonunda çalışıyordu. Orası da masaj salonu adı altında fuhuş yapılan bir yerdi. Mühürlenmişti. O mühür kırılarak tekrar kullanılıyordu. Ali, Zekiye'yi kimseyle görüştürmüyordu" sözlerini kullandı.

Zekiye'yi Merve olarak tanıdığını dile getiren arkadaşı, "Zekiye'yi ben Merve olarak tanıyordum. Yasa dışı işler yapılan bir ortamda tanıştık. Ali'nin masaj salonu vardı ve orada fuhuş yaptırıyordu. Merve hamile kaldı. Ali çocuğu alıp Merve'yi atmak istiyordu" dedi.

Ali'nin çalışanı olduğunu iddia eden bir tanık ise "Zekiye'yi 'Merve' olarak biliyoruz. Kötü bir maddeye düştüğünü, hatta öldüğünü duyduk. Maddenin etkisiyle öldüğü ya da intihar ettiği söyleniyor. Bir buçuk sene önce duyduk bunu" ifadelerini kullandı.