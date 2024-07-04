Yol Arkadaşım filmi nerede çekildii, oyuncu kadrosunda kimler var? (Yol Arkadaşım filmi oyuncuları ve konusu)

İbrahim Büyükak’ın yazdığı Yol Arkadaşım filmi Onur (Oğuzhan Koç) ve Şeref’in (İbrahim Büyükak) yol boyunca karşılaştığı birbirinden komik, şaşırtıcı ve eğlenceli karakterleri anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ikiliye Aslı Bekiroğlu ve Eda Ece eşlik ediyor.



YOL ARKADAŞIM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.

YOL ARKADAŞIM KONUSU

Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur'un Kurban Bayramı’na üç gün kala üç zor hedefi vardır. Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Bir telefon uygulamasıyla tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref'in eğlence ve macera dolu yolculuğu, izleyen herkese kurduğu hayal ile yaşadığı hayat arasındaki farkı sorgulatacak.