Yusuf Güney 2023 Survivor'dan ayrıldı

Survivor 2023'ten ayrılma kararı alan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in ardından şarkıcı Yusuf Güney de yarışmaya veda etti. Ünlüler takımında mücadele eden Güney'in yarışmadan ayrılma haberini Acun Ilıcalı paylaştı.

"BU SENE TAM ANLAMIYLA BİR DİRENÇ SENESİ OLDU"

29 Ocak Pazar akşamı ada konseyinde açıklama yapan Ilıcalı, "Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek'' ifadelerini kullandı.